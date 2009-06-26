Британка подала в суд за зашитую прямую кишку

Женщина из Великобритании подала в суд на врачей, которые во время операции на матке зашили ей прямую кишку.

55-летняя Линн Мэйн (Lynn Main) 7 мая 2009 года перенесла операцию по удалению матки в больнице Horton General, расположенной в городе Бэнбери (Banbury), Оксфордшир. Два дня спустя у нее начались боли в животе, однако рентгенологическое исследование не выявило никаких нарушений в работе ее внутренних органов.

Врачи посчитали, что боли в животе пациентки вызваны запором и, как сообщает Daily Telegraph, посоветовали ей больше есть, чтобы обеспечить продвижение содержимого кишечника. По словам Мэйн, боли в животе были настолько сильными, что она сочла их признаком сердечного приступа.

22 мая женщина вернулась в клинику. Проведя обследование, врачи выяснили, что во время операции по удалению матки хирурги зашили ей прямую кишку. Скопление содержимого в кишечники женщины привело к разрыву стенок кишки. Выход каловых масс в брюшную полость вызвал у пострадавшей перитонит.

Мэйн была сделана операция, в ходе которой хирурги зашили разрыв кишечника. Для обеспечения отхода каловых масс врачи вывели отверстие толстой кишки на переднюю стенку брюшной полости.

После операции Линн Мэйн попросила своего адвоката подготовить документы для судебного разбирательства в отношении больницы Horton General.

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