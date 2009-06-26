В киевских больницах будут искать наркотики
Откроют новые реабилитационные центры
Киеврада планирует утвердить комплексную программу противодействия злоупотреблению алкоголем и распространению наркотиков в столице на 2009-2013 года.
На последнем заседании ее одобрила бюджетная комиссия.
По словам главного нарколога Киева Владимира Яростного, киевские специалисты уже наработали широкий спектр мероприятий.
Самые простые среди них - информационные, однако предлагают и более жесткие действия вплоть до аннулирования лицензий на продажу алкогольных напитков тем заведениям, в которых будет обнаружено нарушение.
На несанкционированное использование наркотических лекарств будут проверять также медицинские заведения.
В то же время в Киеве планируют открыть новые реабилитационные центры для наркоманов и алкозависимых.