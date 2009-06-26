В киевских больницах будут искать наркотики

Киеврада планирует утвердить комплексную программу противодействия злоупотреблению алкоголем и распространению наркотиков в столице на 2009-2013 года.

На последнем заседании ее одобрила бюджетная комиссия.

По словам главного нарколога Киева Владимира Яростного, киевские специалисты уже наработали широкий спектр мероприятий.

Самые простые среди них - информационные, однако предлагают и более жесткие действия вплоть до аннулирования лицензий на продажу алкогольных напитков тем заведениям, в которых будет обнаружено нарушение.

На несанкционированное использование наркотических лекарств будут проверять также медицинские заведения.

В то же время в Киеве планируют открыть новые реабилитационные центры для наркоманов и алкозависимых.

kiev.pravda.com.ua