Ожирение вызывает рак

Шведские медики пришли к заключению, что избыточный вес и опасность развития онкологических заболеваний тесно связаны друг с другом, сообщает издание CyberSecurity. Так, операции, связанные со снижением веса, к примеру, липосакция, снижает риск развития рака. Правда, данная закономерность справедлива только в отношении женщин.

Медики исследовали на протяжении почти 10 лет шведских пациенток, предрасположенных к развитию рака и страдающих избыточным весом или ожирением. Выяснилось, что операция по снижению доли жировой массы сразу на 42% снижает вероятность смертельного заболевания.

По словам специалистов, на мужчин данная терапия почти не влияет, так как многие из видов рака стимулируются доминирующими женскими гормонами, такими как эстроген, либо просто потому, что мужчины не так часто прибегают к услугам хирургов для снижения веса.

"Ожирение уже давно называется медиками одной из причин, серьезно стимулирующих развитие рака. Новые данные лишь подкрепляют это утверждение", - отмечают медики в своей статье в научном журнале Lancet. "Люди, страдающие избыточным весом в любом возрасте, имеют вдвое большие шансы на развитие рака поджелудочной железы".

В качестве еще одного серьезного бонуса от снижения массы тела ученые называют с одной стороны снижение нагрузки на сердце, а также снижение риска развития диабета. Доктор Ларс Сьестром из Университетского госпиталя города Гетеборга говорит, что в их исследовании приняли участие 2010 пациентов с избыточной массой тела и 2037 человек с нормальными показателями.

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