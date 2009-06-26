В молоке обнаружили яд

Представители американского Агентства по стандартизации продуктов питания заявили, что детям категорически нельзя давать пить рисовое молоко. Специалисты протестировали рисовое молоко 60-и различных марок и обнаружили в нем следы присутствия ядовитых веществ.

Ученые пояснили, что такой уровень вредных веществ в рисовом молоке допустим и безопасен, но только для взрослых, а вот для детей такая концентрация очень вредна.

В 2007 году ученые из Шотландии уже поднимали вопрос вреда рисового молока для детей. На этот раз забеспокоились медики из Америки и Великобритании.

Один из руководителей исследования пояснил: «Детям до 4,5 лет нельзя давать рисовое молоко вместо коровьего, грудного молока или искусственных смесей. Немедленного негативного влияния на здоровье детей рисовое молоко не оказывает, но через некоторое время пагубный эффект дает о себе знать».

ubr.ua