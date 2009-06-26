Что содержит лимонад?

Выбирая лимонад, следует помнить, что он не относится к полезным напиткам. После насыщения специальной пищевой углекислотой его разливают в бутылки. Как и любые другие продукты, в которые добавили углекислоту, он потенциально способен к брожению и имеет достаточно ограниченный срок хранения.

Чтобы его продлить, производители добавляют в напиток консерванты. Наиболее распространенный среди них - бензолат натрия или Е211. Другой консервант, значительно более опасный, - ортофосфорная кислота. Ее используют хорошо разрекламированные импортные марки. Отечественные производители ортофосфорную кислоту в газированные напитки пока еще не добавляют.

Если Вы выбираете лимонад для ребенка, обратите особенное внимание на то, чтобы он не содержал веществ, которые вызывают привыкание. Например, кофеин. Употребление его в большом количестве, может очень быстро вызвать опасную зависимость детского организма.

Некоторые марки лимонада содержат и синтетический сахарозаменитель аспартам - добавка Е951. В Евросоюзе он официально не рекомендован всем детям и совсем запрещен малышам до 4-х лет. В пищевой промышленности его чаще всего используют в производстве жевательной резинки и газированных напитков.

Вещество фенилаланин, что содержится в аспартаме, изменяет порог чувствительности. Постоянное употребление такого лимонада вызывает у детей депрессию, нападения паники, злобы и склонности к насилию.

life.pravda.com.ua