Осторожно: злой кондиционер!
11:08, 26 июня 2009Страна
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Виновник летних простуд
Холодные напитки, мороженое, а особенно - кондиционеры и сквозняки - основные виновники летних простуд, ангин и пневмоний. Острая ревматоидная лихорадка, которая развивается после перенесенной ангины, опасна тем, что приводит к инвалидности молодых и трудоспособных. Пневмония ослабляет весь организм.
Что делать: не сидеть под кондиционером. Помнить, что прохладная вода (10-13 градусов) утоляет жажду не хуже, чем ледяная. Воду из холодильника пить очень маленькими глотками и не более 0,5 стакана за раз.
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