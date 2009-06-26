Осторожно: злой кондиционер!

Холодные напитки, мороженое, а особенно - кондиционеры и сквозняки - основные виновники летних простуд, ангин и пневмоний. Острая ревматоидная лихорадка, которая развивается после перенесенной ангины, опасна тем, что приводит к инвалидности молодых и трудоспособных. Пневмония ослабляет весь организм.

Что делать: не сидеть под кондиционером. Помнить, что прохладная вода (10-13 градусов) утоляет жажду не хуже, чем ледяная. Воду из холодильника пить очень маленькими глотками и не более 0,5 стакана за раз.

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