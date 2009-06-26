50 млн $ - за оказание ненужных медуслуг

Министерство Юстиции США выдвинуло обвинения против 53 человек, проводивших аферы в рамках государственной программы медицинского страхования Medicare, сообщает The Washington Post.

Аресты проводились во Флориде, Мичигане и Колорадо. Арестованные обвиняются в присвоении 50 миллионов долларов, выделенных на лечение в рамках программы медицинского страхования стариков и инвалидов Medicare. Медицинская помощь, которая оплачивалась выделенными из бюджета средствами, пациентам не требовалась, а в некоторых случаях не оказывалась вовсе.

Обвинения в назначении без необходимости дорогостоящих лекарств, физиотерапии и трудотерапии вынесены всем участникам данных афер: пациентам, врачам, фельдшерам, а также владельцам некоторых коммерческих компаний.

Днем ранее были арестованы восемь жителей Майами, подозреваемых в организации преступной схемы, в которой для получения бюджетных средств использовались несуществующие клиники.

Как заявил директор ФБР Роберт Мюэллер (Robert Mueller), в настоящее время сотрудники ведомства расследуют более 2400 преступлений, в которых использовались указанные схемы мошенничества.

diapazon.kz