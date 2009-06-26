По прибытии в Ливан иностранцев будут обследовать на грипп A/H1N1

В Министерство иностранных дел Украины обратилось посольство Ливана в Украине с сообщением о том, что Министерство здравоохранения Ливана приняло соответствующие меры относительно нераспространения вируса гриппа А/Н1N1 на своей территории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В соответствии с предоставленной информацией, пассажиры, которые будут прибывать в Ливан, будут проходить медицинское обследование. В случае выявления высокой температуры, они будут изолированы от остальных пассажиров, после чего будут направляться в больницу Рафик Харири, где будет проведено лечение за средства Министерства здравоохранения Ливана. Такие же меры будут приниматься в отношении пассажиров, которые будут следовать через территорию Ливана транзитом.