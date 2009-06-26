Украина ежедневно «производит» 116 тонн окурков

В Украине, за день выкуривается 233 млн. штук сигарет в результате чего «производится» 116 тонн окурков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила представитель пресс-центра Коалиции общественных организаций "За свободную от табачного дыма Украину" Александра УСТИНОВА.

"Провести эти расчеты нас побудили выводы канадских экологов о том, что окурки являются одним из наиболее распространенных видов мусора в Канаде", - сказала она.

Мы исходили из того, что каждый год украинцы потребляют около 85 млрд. сигарет. То есть для города, где проживает около 300 000 человек, вес окурков ежедневно составляет 635 килограмм – отметила А.УСТИНОВА.

Так, по ее словам, реальное количество жителей Полтавы оценивается в 300 000 жителей. Соответственно, ежедневно выбрасывается около 625 килограмм окурков - именно столько остается от 1,25 млн. сигарет, которые ежедневно выкуриваются в Полтаве.

"Оглянитесь на улице и вы всегда увидите окурки в щелях, углах ... Эти отходы от курения, остаются даже там, где только что убрали. Но если улицы еще можно убрать начисто, то легкие курильщиков от смолы может "вычистить"

только решение человека бросить курить ", - говорит А.УСТИНОВА.