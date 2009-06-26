Рейтинг самых калорийных блюд фаст-фуда

Журнал Time составил рейтинг самых калорийных блюд, которые предлагают фаст-фуды в преддверии принятия закона об обязательном указании калорийности на продуктах в ресторанах быстрого питания.

Суточная норма человека составляет 2 тысячи калорий, пишет Time. Но некоторые блюда в единственном экземпляре превышают ее. Причина не только в количестве килокалорий, но и в высоком содержании жира и натрия.

Так, в рейтинг вошли картофель с сыром по-австрийски из ресторана Outback Steakhouse (2140 ккал), салат Chicken Ranch Fully Loaded (960 ккал), большая порция жареного картофеля в Five Guys (1464 ккал), шоколадный коктейль Triple Thick сети McDonalds (1160 ккал).

Горячий шоколад с орехами в самой большой сети кофеен в мире Starbucks составляет 600 ккал, а фирменный бургер от Applebee´s с беконом кесадилья-бургер содержит не только 1440 килокалорий, но и 4410 миллиграмм натрия, что почти в два раза превышает рекомендованный суточный максимум.

В средней порции коктейля с клубничным мороженым Oreo Sundae в Burger King - 980 ккал и 21 грамм жиров с насыщенными жирными кислотами. А салат Кобба в обертке от Chop´t содержит 787 ккал и 380 миллиграмм холестерина. Всего одна Куриная чашка от KFC содержит треть суточной нормы калорий (700 ккал).

Проект размещения информации о калорийности продуктов питания в США предполагает работу с 20 и более сетями ресторанов по всей стране.

"А что, разве это [указание калорий на блюдах] не поможет избежать полноты и диабета, это же как рекомендация по поводу стирания блузки", - сказала Марго Вутан, директор политики питания в независимом научном общественном центре.

vzglyad.ru