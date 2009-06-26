Опасный для жизни фальсификат выявлен в Крыму

Сотрудники крымской милиции пресекли в Симферополе работу цеха по производству фальсифицированного кофейного напитка MacCoffee.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, производство фальсификата велось в антисанитарных условиях с октября 2008 года.

«Кофейный порошок, сухие сливки неизвестного качества и сахар замешивались в металлической ржавой емкости. Не исключено, что фрагменты коррозии могли оказаться и внутри пакетиков», – говорят оперативники.

Поддельный MacCoffee реализовывался на крупных рынках Симферополя.

Сотрудники милиции изъяли более 100 тыс. пакетиков фальсифицированной продукции, 2 станка и 7 бобин этикеток с обозначением торговой марки MacCoffee.

Образцы кофейного напитка направлены на исследование для установления пригодности продукта к употреблению. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 229 Уголовного кодекса Украины – нарушение авторского права.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного компании - официальному владельцу торговой марки MacCoffee, составляет более 900 тыс. гривен.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году правоохранители Крыма пресекли деятельность двух крупных цехов по нелегальному изготовлению кофейного напитка. Установлено, что фальсификат опасен для жизни людей. Около 40 тонн готовой продукции сожгли.