Почему австралийкам запретили рожать дома?

09:00, 26 июня 2009
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Закон приведет к подпольным родам

В соответствии с национальным законом "О правилах практики здравоохранения", который был опубликован на прошлой неделе, начиная с июля 2010 года акушерки могут поплатиться штрафом в размере 30 тысяч австралийских долларов, если будут оказывать помощь при родах на дому, сообщает MIGnews.com.

Ожидается, что данный закон приведет к подпольным родам, а матери и новорожденные будут подвергаться серьезному риску в условиях отсутствия квалифицированных акушерок.

Женские организации обвинили правительство премьер-министра Рудда в том, что оно лишает женщин основных прав, заставляя их пользоваться больницами. Секретарь австралийского общества "Роды на дому" Жюстин Кейнс говорит, что новый закон "технически делает роды в домашних условиях незаконными".

Однако, сотрудники Королевского колледжа акушеров и гинекологов Австралии выступают против родов на дому.

Ответ австралийской общественности очевиден: люди должны иметь право выбирать, где появляться на свет их детям. Правительство поддерживает право женщин на аборт, но хочет лишить их права выбирать, где им рожать.

medlinks.ru

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