Завтра Землю накроет мощная магнитная буря: как уберечь здоровье

Всем метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу.

Завтра Землю накроет мощная магнитная буря.

К тому же, 31 января будет полнолуние. Это естественное явление, которое способно принести с собой опасность для здоровья и самочувствия людей, пишет ТСН.

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Полнолуние вызовет мощные магнитные бури, которые могут вызвать сильную головную боль и резкие перепады давления. Всем метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу.

В эти дни врачи советуют:

- придерживаться правильного режима дня;

- спать не менее 8 часов. на сутки;

- сбалансировано и регулярно питаться;

- избегать употребления острых блюд и алкогольных напитков;

- сократить употребление сладкого;

- отложить изнурительные тренировки и делать легкие физические упражнения.

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Ночью 31 декабря совпадут сразу три астрономических явления - лунное затмение, суперлуние и голубая Месяц. Во время лунного затмения Луна оказывается в тени Земли. Голубая луна - второе явление полного месяца, которое приходится на один календарный месяц. Суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли.

Придерживайтесь умеренности и гармонии во всем, что делаете. Не общайтесь с неприятными для вас людьми, избегайте конфликтов.