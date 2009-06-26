Кофе устраняет неприятный запах изо рта

Содержащиеся в кофе вещества препятствуют размножению в ротовой полости бактерий, вызывающих неприятный запах, утверждают ученые из Израиля.

Новое исследование доказало, что активные ингредиенты кофе могут помочь в лечении неприятного запаха изо рта, отметил профессор Мел Розенберг с медицинского факультета Тель-Аввивского университета.

По словам ученых, у возникновения неприятного запаха изо рта много причин, включая бактерии, селящиеся на гландах, и стоматологические проблемы.

Авторы исследования отмечают, что как только из экстракта кофе будет выделено отвечающее за эту функцию вещество, оно может быть добавлено в жевательную резинку, сосательные конфеты или гигиенические растворы.

podrobnosti.ua