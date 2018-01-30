В Украине вступил в силу закон о медицинской реформе

Больница должна выбрать медицинскую информационную систему и подключиться к электронной системе здравоохранения.

Сегодня в Украине вступил в силу закон Украины "О государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" № 2168-VIII от 19.10.2017.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, подготовительный этап внедрения медицинской реформы продолжается еще с прошлого года. Теперь есть законные основания принять ряд решений, чтобы вовремя реализовать заявленный ранее план реформирования первичного звена здравоохранения.

Уже идет подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины — национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения. В Минздраве обещают, что до июля НСЗУ будет создана и начнет работу..

Также начался процесс автономизации медучреждений – преобразование медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. В таком статусе они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за оказанные услуги с Государственного бюджета. Обращаем внимание руководителей медучреждений на важность ознакомления с законодательством и нашими рекомендациями относительно процесса автономизации.

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Для вхождения в реформу заведение первичной медицинской помощи должен избрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме. привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствии с Табелем технического оснащения.

Украинцы начнут выбирать врача первичной помощи (семейного врача, терапевта, педиатра) и подписывать с ними Декларации с апреля 2018 года. К этому времени подписания Деклараций о выбор врача происходит в пилотном режиме.