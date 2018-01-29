Вакцинация против дифтерии и столбняка в Украине бесплатна и для детей, и взрослых - Минздрав

Спрос на вакцины среди украинцев растет.

Вакцинация против дифтерии и столбняка в Украине является бесплатной и для детей, и взрослых.

Об этом сообщили УНИАН в Минздраве.

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В ведомстве подчеркнули, что на сегодня в стране имеется свыше 9 млн. доз вакцин против дифтерии для детей и взрослых.

В то же время, в ведомстве обеспокоены низким уровнем охвата прививками от других опасных болезней, в частности, дифтерии, столбняка и коклюша.

"В 2017 году лишь 51% детей в возрасте 18 месяцев получили три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша АКДС, 44,8% взрослых были защищены от дифтерии вакциной АДС-М. Напоминаем, что вакцинация от дифтерии предназначена не только детям, но и взрослым (ревакцинация каждые 10 лет)", - подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что вакцинация - единственный действенный способ уберечься от инфекционных заболеваний и предупредить развитие опасных осложнений.

"С сентября 2017 года в Украине продолжаются мероприятия по усиленной вакцинации против кори – когда плановая иммунизация сочетается с активным привлечением родителей с детьми, которые по разным причинам не получили прививку в предыдущие годы. Менее чем за пять месяцев, по состоянию на середину января, в рамках усиленной иммунизации было провакциновано 64,7% детей, что вовремя не получили первую дозу вакцины, и 72,2% детей, которые пропустили вторую дозу вакцины. Спрос на вакцины возрастает. За одну неделю в январе используется в среднем на 35% доз вакцин больше, чем за аналогичный период в августе, и на 25% больше, чем в начале мероприятий с усиленной иммунизации", - сообщают в Минздраве.

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За 12 месяцев 2017 года по всей Украине согласно календарю прививок было вакцинировано 93,3% детей первой дозой вакцины (в 1 год) и 90,7% детей второй дозой (в 6 лет). Для сравнения, в 2016 году менее половины украинских детей были вакцинированы против кори по графику - 45,5% детей в возрасте 1 год и 32,1% детей в возрасте 6 лет.