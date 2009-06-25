Отдых в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае

Отдых в Крыму на 15% дешевле, чем в Краснодарском крае России, заявил министр курортов и туризма автономии Андрей СУМЦОВ сегодня журналистам в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «У нас дешевле на 15%».

В то же время министр не смог сравнить цены на отдых в Крыму и Турции. «Не могу сказать. Они более лояльно к этому (к ценам) подходят», - отметил глава Минкурортов автономии.

На вопрос, переманила ли Турция российского курортника у Крыма, А.СУМЦОВ ответил отрицательно. «У каждого региона есть свой турист», - сказал он.

«Если сказать: «переманили», то каким образом? У нас лучше, чем в Турции. Или это не правда? - добавил он. - В Египте, я слышал, что они там вообще в ужасе. К ним не едет турист сейчас. Они (туроператоры) пытаются снизить (цены), но не едут. Не знаю почему».

Глава Министерства курортов АРК не делает трагедии из-за снижения в этом году количества отдыхающих в Крыму. «По сравнению с прошлым годом неорганизованных (отдыхающих) у нас минус 17%, организованных - минус 25%. Если сравнивать с 2006 годом, то у нас плюс 3%», - сказал он, добавив, что во время экономического кризиса нужно смотреть не на количество курортников, а на то, сколько денег поступит в бюджет после отдыха. «Мы придем к тому, что будем больше смотреть на пополнение бюджета», - сказал А.СУМЦОВ.

Кроме того, министр охарактеризовал отдыхающих, которые едут в Крым. «У кого-то где-то ностальжи. Кто-то просто хочет приехать посмотреть, увеличился поток лайнеров из-за рубежа, то есть, они едут смотреть достопримечательности, исторические места. Крым - это оздоровительный комплекс, многие лечиться едут. А в Турции что делать? Просто отдохнуть, получить «все включено» и не больше», - заявил А.СУМЦОВ.

По его данным, самый дорогой отдых в Крыму - в Ялте, самый дешевый - в Ленинском районе.