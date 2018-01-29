Пятеро одесситов во Львове попали в больницу из-за сильного отравления

10:47, 29 января 2018
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На Львовщине отравилось пятеро туристов из Одессы / УНИАН

Все жители города Одесса, которые после осмотра в состоянии средней тяжести были госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"Все заболевшие возвращались с отдыха в Славском, со слов, проживали в отеле “Скала”, заболели 3 дня назад, где именно питались перед тем, как заболели, четко не указали", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 января во Львове угарным газом отравились пятеро детей-спортсменов из Киева.

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