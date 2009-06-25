Патентование не касается коммунальных аптек

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О дополнении статьи 1 Закона Украины “О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности”, который определяет, что закон о патентовании некоторых видов предпринимательства не распространяется на деятельность коммунальных аптек.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено установить, что действие Закона Украины “О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности” не распространяется на торговую деятельность коммунальных аптек.