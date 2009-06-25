CЭС Cевастополя опровергает информацию о запрете купания

Севастопольская городская санэпидстанция опровергает информацию о запрете купания на пляжах города. Согласно ее официальному сообщению, «в средствах массовой информации отмечаются отдельные публикации о запрете купания на пляжах города без ссылки на официальные источники от должностных лиц санэпидслужбы».

В то же время, как подчеркивает санэпидемслужба, «по состоянию на 22 июня 2009 года все городские пляжи («Песочный», «Солнечный», «Хрустальный», «Парк Победы», «Омега», «Учкуевка») получили согласование на эксплуатацию от органов государственного санитарного надзора. Подготовка пляжей города к началу летнего оздоровительного сезона проводилась в соответствии с распоряжением СГГА №387-р от 12 мая 2009 г. и планами-заданиями санэпидслужбы по проведению необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий, направленных в адрес КП «Благоустройство». Пляжи приведены в надлежащее санитарное состояние, проведена ревизия водопроводно-канализационных сетей, выполнено благоустройство территорий, заключены договоры на проведение профилактических противоэпидемических мероприятий и т. д.»

В настоящее время, в соответствии с требованием государственных санитарных правил и норм, санэпидслужба еженедельно осуществляет мониторинг качества морской воды акватории городских пляжей. За истекший период 2009 года при осуществлении контроля над пляжами города и их эксплуатацией санэпидслужбой проведено 74 исследования морской воды на микробиологические, вирусологические, паразитологические, санитарно-химические показатели. Отклонений от требований СанПиН 4631-88 «Охрана прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования» не установлено.

Вместе с тем, санэпидслужба города информирует население об ограничении купания в неорганизованных местах, не предусмотренных для отдыха в акватории Черного моря.