Мягкий пластик - враг детей

Правительство Канады предлагает внести запрет на 6 типов фталатов, которые часто используются в производстве платмассовой продукции для детей.

Фталаты широко используются в качестве пластификаторов при производстве игрушек, детских зубных колец, бутылочек для кормления младенцев — везде, где нужен мягкий пластик.

Репутация фталатов — эфиров и солей фталевой кислоты (C6H4(CO2H)2), имитирующих структуру эстрогена, — уже достаточно испорчена. Так американские и британские исследователи утверждают, что у них появились новые доказательства вредоносного воздействия фталатов на раннее развитие мальчиков. Исследования, проводившиеся на животных, доказывают, что фталаты способны ослаблять действие тестостерона — основного мужского гормона позвоночных и человека, стимулирующего функцию мужских половых органов и развитие вторичных половых признаков.

Недавние исследования так же предполагают, что воздействие фталатов может иметь феминизирующий эффект на мужские эмбрионы, а длительное использование детьми пластиковых колец, бутылочек и пр., которые содержат фталаты, может привести к печеночной и почечной недостаточности.

Министр здравоохранения Leona Aglukkaq, в пятницу, 19 июня, предложил запретить использование 6 видов фталатов при изготовлении игрушек, включая надувные игрушки, виниловые нагрудники и куклы:

DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate).

DINP (diisononyl phthalate).

DBP (dibutyl phthalate).

BBP (benzyl butyl phthalate).

DNOP (di-n-octyl phthalate).

DIDP (diisodecyl phthalate).

"Эти новые правила помогут нам гарантировать, что продукты, предназначенные для детей, безопасны," сказал Министр здравоохранения. "Мы стремимся к тому, чтобы семьи были уверены в качестве и безопасности того, что они покупают своим детям.

Напомним, что подобные запреты были предписаны в США и Европейском союзе. В августе 2008, американский Президент Джордж Буш утвердил законопроект, частично запрещающий фталаты.

Европейский союз запретил использование DEHP, DBP и BBP в детских продуктах. DINP, DNOP и DIDP также запрещены в игрушках, с которыми могут играть дети младше 3 лет.

Министр здравоохранения Leona Aglukkaq предлагает ввести новые правила в использовании фталатов, особенно при производстве пластиковых изделий для детей до 3 лет, таких как пластиковых колец, бутылочек, чашек и пр. Высокое содержание подобных веществ может приводить к нарушениям в нервной системе, почек и других органов.

uaua.info