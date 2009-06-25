Угрожает ли вам инсульт? Тест

Ответьте на некоторое количество вопросов, которые помогут вам определиться с шансом «заработать» инсульт. Пройдя весь тест, суммируйте баллы и ознакомьтесь с результатами. Если они окажутся не совсем благоприятными, то вам следует прислушаться к рекомендациям, которые приведены вместе с результатами, это поможет вам избежать возникновения серьезных проблем со здоровьем.

В настоящее время проблема с сосудами стоит достаточно остро, а потому не поленитесь затратить на прохождение теста несколько минут вашего драгоценного времени.

1. Вам больше сорока пяти лет – 20 баллов

2. Вы мужского пола - 10 баллов

3. Вы курите - 20 баллов

4. Вы страдаете избыточной массой тела (при этом учитывается и ваша субъективная оценка) – 20

5. Вы ведете малоподвижный образ жизни (ваше субъективное мнение также учитывается) - 20

6. Употребление вами алкогольных напитков происходит чаще одного раза в неделю - 10

7. Присутствует ли в вашем меню избыточное наличие продуктов, при этом в рационе достаточно много жирной и соленой пищи, при этом учитывается и ваше личное мнение - 10

8. Если ваш рабочий день не нормирован, зачастую приходится задерживаться на службе позже восемнадцати часов – 20

9. Часто приходится переживать стрессовые ситуации на службе и дома – 10

10. Ваши родители пережили инсульт или инфаркт - 30

11. Родители страдали гипертонией - 20

12. Ваше артериальное давление зачастую превышает отметку 150 мм ртутного столба – 40

13. Сопровождается ли ваше повышенное давление тошнотой или рвотой – 40

14. Появляются ли боли в сердце при физических или эмоциональных нагрузках – 20

15. Случаются ли перебои в работе сердца даже периодические – 30

16. Приходится сталкиваться с регулярными расстройствами сна – 10

17. Периодически сталкиваетесь с головокружениями и нарушениями координации движений – 30

18. Вас преследуют систематические головные боли – 20

19. Систематически, не реже двух раз наблюдались кратковременные нарушения сознания – 40

20. Кратковременные расстройства зрения – 30

21. Испытываете кратковременную слабость или периодическое онемение конечностей – 30

22. Присутствует снижение памяти, ваше субъективное мнение тоже учитывается – 10

23. Заметили появление повышенной раздражительности и снижение работоспособности – 10.

Пришло время подвести итоги.

Если вы набрали от ста до ста пятидесяти баллов, то вам следует задуматься о корректировке своего режима питания и изменении образа жизни.

Если же вы набрали от ста пятидесяти до трехсот баллов, то следует задуматься о проведении регулярных обследований и своевременном лечении в случае необходимости.

Ну а если итоговый результат превышает триста баллов, то вы находитесь в группе повышенного риска.

А это значит, что вам необходимо проведение более масштабного обследования и разработка индивидуальных программ по предупреждению развития острых заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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