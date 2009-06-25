Сила любви зависит от гормонов

Исследование показало, что дофамин сближает людей, а окситоцин удерживает их вместе, пишет The Los Angeles Times.

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стони Брук обследовали группу молодых людей, каждый их которых недавно нашел свою любовь. Магнитно-резонансная томография показала, что, когда им демонстрировали фотографию предмета страсти, у них включалась та часть мозга, которая богата гормоном удовольствия дофамином (он также вырабатывается при поступлении в кровь кокаина или никотина).

"В той же лаборатории обследовали добровольцев постарше, все еще влюбленных в свою вторую половину после двух десятилетий брака", - пишет автор статьи Джуди Форман. Наряду с выработкой дофамина у многих из них оказались задействованы зоны мозга, ответственные за окситоцин и вазопрессин - гормоны, обеспечивающие чувство привязанности, и серотонин, отвечающий за ощущение благополучия и спокойствия.

Пока эти данные исследования носят предварительный характер. Однако, как отмечает Ларри Дж.Янг, нейробиолог из Университета Эмори, когда ученые окончательно разгадают химию любви, "будет недалеко" до появления медикаментов, манипулирующих этим состоянием.

likar.info