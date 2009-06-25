Сила любви зависит от гормонов
На чувство можно повлиять лекарствами?
Исследование показало, что дофамин сближает людей, а окситоцин удерживает их вместе, пишет The Los Angeles Times.
Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стони Брук обследовали группу молодых людей, каждый их которых недавно нашел свою любовь. Магнитно-резонансная томография показала, что, когда им демонстрировали фотографию предмета страсти, у них включалась та часть мозга, которая богата гормоном удовольствия дофамином (он также вырабатывается при поступлении в кровь кокаина или никотина).
"В той же лаборатории обследовали добровольцев постарше, все еще влюбленных в свою вторую половину после двух десятилетий брака", - пишет автор статьи Джуди Форман. Наряду с выработкой дофамина у многих из них оказались задействованы зоны мозга, ответственные за окситоцин и вазопрессин - гормоны, обеспечивающие чувство привязанности, и серотонин, отвечающий за ощущение благополучия и спокойствия.
Пока эти данные исследования носят предварительный характер. Однако, как отмечает Ларри Дж.Янг, нейробиолог из Университета Эмори, когда ученые окончательно разгадают химию любви, "будет недалеко" до появления медикаментов, манипулирующих этим состоянием.