Кировоградщина: в 2009 году усыновлены 60 детей-сирот

С начала года в Кировоградской области усыновлены 60 детей-сирот и лишенных родительской опеки, из них 40 – иностранными гражданами, чаще всего из Италии, США и Израиля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника Службы по делам детей Кировоградской облгосадминистрации Оксана АБРАМОВА.

По ее словам, по состоянию на 1 июня 2009 года на региональном учете находились 1346 детей, которые являются кандидатами на усыновление. В то же время, только 18 супружеских пар выразили желание взять ребенка в семью.

«Усыновить хотят детей в возрасте до 5 лет, а таких очень мало. Также практика показывает, что украинские супруги большей частью отказываются брать в семью ребенка-инвалида, ВИЧ-инфицированного, нежели иностранцы. Очень редко берут на усыновление двоих детей», - заметила О.АБРАМОВА. Она также сообщила, что среднемесячная социальная поддержка от государства за одного усыновленного ребенка составляет 1300 грн.

На финансовое обеспечение приемных семей и детских домов семейного типа (ДДСТ) Кировоградской области в 2009 году предусмотрена субвенция из госбюджета в сумме 7,5 млн. грн., что на 46,3% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на 15 июня в 155 приемных семьях и 22 ДДСТ области воспитываются 400 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.