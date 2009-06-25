Признают ли пиво в Украине алкогольным напитком?

Депутаты запорожского горсовета требуют от парламента признать пиво алкогольным напитком.

По данным пресс-службы Запорожской мэрии, решение "обратиться в Верховную Раду Украины, чтобы на высшем законодательном уровне пиво признали алкогольным напитком" было принято сегодня на сессии Запорожского горсовета.

Основанием для инициирования внесения изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и распространения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", стали озвученные на сессии данные статистики, согласно которым "40% подростков употребляют алкоголь хотя бы раз в месяц, а половина всех 15-летних мальчишек и треть девушек два-три раза в неделю пьют пиво и слабоалкогольные напитки".

"По мнению запорожских депутатов, внесение изменений в данный Закон - признание пива алкогольным напитком, ограничит условия реализации хмельного напитка, что сделает его менее доступным для потребителей, особенно молодёжи, снизит рост детского пивного алкоголизма", - сообщили в пресс-службе.