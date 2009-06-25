Люди лучше воспринимают и скорее соглашаются выполнить просьбы, которые они слышат правым ухом, утверждают итальянские ученые.

Свое исследование они описывают в журнале Naturwissenschaften.

Авторы статьи, Лука Томмаси и Даниэле Марцоли из итальянского университета имени Габриэле д`Аннунцио, изучали предпочтения правого и левого у людей. Они пришли к выводу, что эти предпочтения, связанные с функциональной асимметрией мозга, проявляются в повседневном общении.

Ранее было известно, что правое ухо "лучше слышит" устную речь. Это отражает тот факт, что словесная и знаковая информация обрабатывается левым полушарием мозга. Однако до сих пор эксперименты по проверке этих предпочтений проводились только в контролируемых лабораторных условиях.

Томмаси и Марцоли, чтобы выяснить предпочтения правого и левого в повседневном поведении, провели три этапа "полевых исследований" в шумных ночных клубах. На первой стадии они наблюдали за поведением 286 посетителей в моменты, когда они пытались слушать собеседника на фоне громкой музыки. Наблюдения показали, что в 72% случаев слушающий поворачивался к собеседнику правым ухом.

На втором этапе уже сами ученые подходили к посетителям и тихо произносили бессмысленную фразу, наблюдая за тем, какой стороной к ним повернется слушающий, а затем просили угостить сигаретой. Среди 160 участников второго этапа 58% поворачивались к экспериментаторам правым ухом, а 42% - левым. Более значимое предпочтение правой стороне отдавали только женщины.

На третьем этапе ученые просили у посетителей клуба дать сигарету, нарочито обращаясь к правому или к левому уху. В результате им удалось получить значительно больше сигарет при обращении к правому уху, чем к левому.

Авторы полагают, что полученные ими результаты подтверждают важность различения правого и левого в вербальной коммуникации и подчеркивают различия в специализации правого и левого полушарий мозга в разных типах социального взаимодействия.

Напомним, недавно ученые обнаружили в человеческом ухе наномеханизм, задействованный в процессе восприятия тихих звуков.

rian.ru