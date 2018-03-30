Как не заболеть в жару

Лето считается временем затишья практически всех хронических заболеваний. Но именно считается! "Споткнуться" можно буквально на ровном месте. И подорвать здоровье, спровоцировав обострение "замерших" болезней, могут самые обыденные вещи.

Что опасно для сердца?

Энергетические напитки с высокими концентрациями кофеина повышают сердцебиение, артериальное давление. Американские врачи обнаружили: высокие уровни кофеина и таурина (основных составов подобных напитков) отрицательно сказываются на сердце и мешают действию лекарств. А австралийские специалисты пришли к мнению: не содержащие сахара версии одного из самых популярных энергетиков увеличивают опасность тромбов, инфаркта и инсульта.

Что делать:утолять жажду водой, морсами, компотами, зеленым чаем.

Не отказывайтесь от таблеток

В нежаркую погоду при хорошем самочувствии люди произвольно отказываются от лекарств или уменьшают их дозы. Единственный возможный вариант - не использовать таблетированные витаминные комплексы, поскольку лето - время овощей и фруктов. При хронических заболеваниях сезон - не повод уменьшать или увеличивать дозы. Особенно это относится к гипертоникам, которых у нас 40 млн. Менять дозы лекарств для них -опасная ошибка, ведь кроме хорошей или плохой погоды есть еще масса факторов, способных привести к обострению заболевания, - от влажности воздуха до магнитных бурь и фаз Луны.

Что делать:если врач назначил лечение, надо точно ему следовать, лечиться не только для того, чтобы снять неприятные симптомы - головокружние, головную боль, сердцебиение и т.п.

Осторожно: злой кондиционер!

Холодные напитки, мороженое, а особенно - кондиционеры и сквозняки - основные виновники летних простуд, ангин и пневмоний. Острая ревматоидная лихорадка, которая развивается после перенесенной ангины, опасна тем, что приводит к инвалидности молодых и трудоспособных. Пневмония ослабляет весь организм.

Что делать:не сидеть под кондиционером. Помнить, что прохладная вода (10-13 градусов) утоляет жажду не хуже, чем ледяная. Воду из холодильника пить очень маленькими глотками и не более 0,5 стакана за раз.

Береги желудок...

...от большого количества жидкости. Из-за того что летом резко увеличивается потребление жидкости, разбавляется желудочный сок, в нем становится меньше соляной кислоты, которая обладает противомикробным, обеззараживающим действием. В результате увеличивается вероятность пищевых отравлений, а любое отравление может спровоцировать обострение или вызвать появление гастрита, панкреатита, колита.

Что делать: необходимый для поддержания нормального водного баланса минимум составляет 1,5 литра при средней температуре воздуха + 21градус, 1,9 литра - при температуре + 26 градусов иЗлитра - при температуре + 32 градуса. Сюда входят вода, соки, супы, "скрытая" жидкость фруктов и овощей.

Не заставлять себя пить, поскольку излишнее количество воды повышает нагрузку на почки и сердце. Особенно тщательно подходить к выбору продуктов, смотреть на срок годности и условия хранения, мыть руки, овощи, фрукты, ягоды. Помнить, что быстрее всего портятся молочные продукты, мясо, колбаса. Большинство микроорганизмов, вызывающих порчу пищевых продуктов, развивается при температуре + 18-20 градусов.

И поджелудочную

Обливание холодной водой или ежедневный холодный душ в жару вызывает стресс в организме, который приводит к выбросу многих биологически активных веществ, в том числе глюкокортикоидов, которые препятствуют попаданию сахара из крови в клетки. В итоге уровень сахара в крови повышается.

Что делать:осваивать любой вид закаливания постепенно.

Страдают почки

Купание в холодной воде, сидение на холодной земле приводят к переохлаждению, которое провоцирует ослабление местного иммунитета и проникновение инфекции в организм. В результате обостряются простатит, пиелонефрит, появляется цистит.

Что делать:избегать долгого купания, менять мокрый купальник, не сидеть на земле. Помните: дети тоже болеют циститом поэтому девочкам нельзя переохлаждаться.

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