Арии из опер Верди укрепляют сердце

Прослушивание музыки определенного типа способно замедлить сердцебиение и снизить кровяное давление. Воодушевляющая оперная музыка (к примеру, Nessun dorma из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини), наполненная крещендо и диминуэндо, действует лучше всего и должна применяться при реабилитации после инсульта, сообщает ВВС.

Доктор Лючано Бернарди и его коллеги из Университета Павии (Италия) попросили 24 добровольцев прослушать пять случайных классических произведений, и понаблюдали за реакцией волонтерских организмов. Прозвучали отрывки из Девятой симфонии Бетховена, оперы "Турандот" Пуччини, кантаты №169 Баха, арии Va, Pensiero из оперы "Набукко" Верди и Libiamo ne` lieti calici из его же"Травиаты".

Каждое крещендо (постепенное увеличение силы звучания) возбуждало организм и приводило к сужению кровеносных сосудов, повышению давления и учащению дыхания. Напротив, диминуэндо (постепенное ослабление силы звучания) оказывало расслабляющее действие: сердцебиение замедлялось, давление снижалось.

Исследователи проверили различные комбинации музыки и тишины и выяснили, что лучше всего на кровоток и сердце действуют мелодии, богатые акцентами и чередующие быстрые и медленные такты. Арии Верди, которым предшествуют 10-секундные музыкальные вступления, оказались прекрасно синхронизированными с сердечно-сосудистым ритмом.

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