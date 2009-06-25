Чем полезен молодой мед

Молодой мёд - это очень ценный, сложнейший и чрезвычайно активный биологически, природный пищевой продукт. Он состоит в основном из глюкозы и фруктозы, также в нём есть множество микро и макроэлементов, и целый комплекс витаминов, всего более 400 компонентов. Точный состав мёда сильно зависит от места сбора и видов растений с которых он был собран.

Это хороший источник энергии, ведь в 100 гр. мёда около 315 ккал. И его по праву считают элексиром молодости, ведь последними исследованиями было доказано, что регулярное употребление мёда, настолько активизирут жизненные силы организма, что способствует увеличению продолжительности жизни человека.

Лечебные свойства мёда известны человечеству с древних времён, но тем не менее до настоящего времени ещё не до конца изучены всё его целебные свойства. В научных исследованиях обнаруживаются новые и новые полезные качества этого уникального продукта, и открываются всё новые возможности при лечении различных недугов.

При желудочно-кишечных заболеваниях - язвах, гастритах, запорах, колитах.

При заболеваниях печени и почек.

При нарушениях в сердечно-сусудистой системе.

Помогает при заболеваниях крови, анемии.

Лечит заболевания верхних и нижних дыхательных путей.

При гинекологических заболеваниях - эрозиях и воспалении.

Очень эффективен при глазных болезнях.

Нормализует обмен веществ.

Укрепляет память и активизирует работу мозга.

При расстройствах нервной системы - нврастении, бессоннице, головных болях, депрессии.

Также мёд имеет сильные антибактериальные свойства.

И даже если мёд не оказывает прямого действия на некоторые возбудители болезней, всё равно он, благодаря своим целебным свойствам, настолько повышает защитные силы организма, что болезнь отступает.

Было бы очень хорошей привычкой съедать каждый день, с профилактической целью, по 1- 2 столовые ложки мёда. И лучше, при приготовлении различных блюд, вместо сахара использовать мёд, это будет не только вкусно, но и полезно.

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