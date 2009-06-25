Молоко на завтрак помогает худеть

Исследователи из Университета Западной Австралии (University of Western Australia) установили, что употребление обезжиренного молока по утрам усиливает чувство сытости после завтрака и приводит к снижению потребления калорий во время следующего приема пищи. Такого эффекта не наблюдается, если пить, к примеру, фруктовый сок. Те, кто пьет молоко за завтраком, потребляют меньше на 50 килокалорий, а это 9% от обеда.

34 полных, в целом здоровых мужчин и женщин разделили на две группы. В первой добровольцам за завтраком дали по два стакана обезжиренного молока, а во второй - такое же количество фруктового напитка (оба они по калорийности были примерно равнозначными - по 250 килокалорий каждый). В течение четырех часов между завтраком и обедом мужчины и женщины фиксировали интенсивность чувства насыщения, и им было разрешено съесть за обедом столько пищи, сколько они хотят. В результате выяснилось, что когда люди пили молоко, они чувствовали себя более сытыми и удовлетворенными после завтрака и поэтому за обедом съедали меньше пищи, соответственно потребляли меньше калорий.

Ученые считают, что в данном случае в обеспечении чувства насыщения играют роль молочный белок, лактоза (натуральный молочный сахар) и усваиваемость самого молока. Это позволяет сделать вывод о том, что выбор подобных продуктов поможет улучшить контроль над массой тела. Обезжиренное молоко не только обеспечивает более полное чувство насыщения после еды. Оно поставляет в наш организм девять наименований жизненно важных элементов, включая кальций и витамин D. Для оптимального использования всех положительных качеств молока диетологи рекомендуют пить его по 600 мл ежедневно.

Эксперты все чаще и внимательней сосредоточиваются на, казалось бы, незначительных изменениях в пищевом поведении, которые могут существенно влиять на поддержание здорового веса. Уменьшение количества ежедневно потребляемых калорий всего на 50 единиц в день уже даст положительный эффект, обещают они. Взрослые люди, по данным ученых, сократив количество килокалорий всего на 100 каждый день, совершенно спокойно смогут контролировать оптимальный вес и его изменения в рамках одного килограмма в год.

infox.ru