В Кировоградской области открыли лечебно-диагностический центр

В г. Светловодске Кировоградской области за средства израильского инвестора открыли современный лечебно-диагностический центр, стоимость первичного оборудования в котором составляет около 6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Кировоградской облгосадминистрации.

Один из главных объектов центра – магнитно-резонансный томограф, который своей мощностью не уступает аппаратам ведущих диагностических центров Украины. Также современной техникой оборудованы стоматологический, кардиологический, гинекологический, проктологический, урологический кабинеты и кабинет ультразвукового исследования.

Кроме того, около 0,5 млн. грн. в ближайшее время будет направлено на приобретение дополнительного оборудования. Для обеспечения полноценной работы все кабинеты компьютеризированы и объединены в единую сеть.

Обустроили новый медицинский центр в бывшем помещении терапевтического отделения Светловодской районной больницы, которое не эксплуатировалось в течение 8 лет.

Во время открытия губернатор Кировоградской области Василий МОЦНЫЙ поблагодарил главного мецената из Израиля Иосифа ШОМРОНИ, в частности, за то, что специалисты центра уже обследовали детей, семьи которых не имели возможности оплачивать платные диагностические услуги.