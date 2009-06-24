Распространяли наркотические препараты в аптечной сети
17:05, 24 июня 2009Страна
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Разоблачена группировка
Сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили организованную преступную группировку в составе врача одной из клинических больниц Одессы и аптекарей, которая наладила поставки в регион и сбыт наркосодержащих лекарственных средств через сеть аптечных учреждений.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, у указанных лиц из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических и ядовитых лекарственных средств.
Кроме того, во время обысков у членов ОПГ изъяты наличные, полученные во время противоправного сбыта наркотиков, – почти 100 тысяч гривень, более 35 тысяч долларов и почти 2 тысяч евро.
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