Распространяли наркотические препараты в аптечной сети

Сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили организованную преступную группировку в составе врача одной из клинических больниц Одессы и аптекарей, которая наладила поставки в регион и сбыт наркосодержащих лекарственных средств через сеть аптечных учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, у указанных лиц из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических и ядовитых лекарственных средств.

Кроме того, во время обысков у членов ОПГ изъяты наличные, полученные во время противоправного сбыта наркотиков, – почти 100 тысяч гривень, более 35 тысяч долларов и почти 2 тысяч евро.