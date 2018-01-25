Активность вируса гриппа в Украине остается низкой

На третьей неделе 2018 года активность вируса гриппа в регионах Украины остается низкой.

Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 410,6 на 100 тысяч населения, что на 20,5 % больше, чем на прошлой недели.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 159 260 человек, из них 63,8 % дети в возрасте до 17 лет.

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Госпитализировано 3,7 % лиц от общего числа заболевших.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировано в Киевской – 665,3, самый низкий-в Тернопольской областях – 209,6 на 100 тыс. населения. Во всех областях Украины наблюдалась низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, по всей территории страны заболеваемость гриппом и ОРВИ остается ниже эпидемического порога, лишь в некоторых областях наблюдаются случаи лабораторно подтвержденного гриппа.

Летальных случаев от гриппа с начала эпидемического сезона зарегистрировано не было.

В Украине с начала эпидемического сезона из 12,5 млн. лиц групп риска вакцинировано лишь 1,3%.