ВОЗ призналась в неэффективном расходовании $ 200 млрд

За последние 20 лет на поддержку здравоохранения в развивающихся странах Организация объединенных наций (ООН) потратила 196 миллиардов долларов, сообщает АР. Исследования эффективности расходования этих средств были проведены специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Результаты их работы опубликованы в The Lancet.

Фон Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation), который перечислил немало средств на реализцию программ ВОЗ, оплатил исследования эффективности финансирования здравоохранения развивающихся стран. Группа ученых из Университета Вашингтона (University of Washington) в Сиэтле, штат Вашингтон, под руководством Криса Мюррея (Chris Murray) выяснила, что объемы этого финансирования выросли с 5,6 миллиарда долларов в 1990 году до 21,8 миллиардов в 2007.

Исследователи также оценили распределение 14,5 миллиардов долларов, выделенных в 2007 году на глобальные проекты мирового здравоохранения. Из них 5,1 миллиарда было выделено на борьбу с ВИЧ/СПИДом, 900 миллионов – на развитие здравоохранения бедных стран, а также 800 и 700 миллионов – на борьбу с малярией и туберкулезом соответственно.

Ученые подсчитали, что из каждого доллара, выделенного на поддержку здравоохранения развивающихся стран, как минимум 23 цента уходит на финансирование борьбы со СПИДом, тогда как это заболевание является причиной смерти лишь у четырех процентов умерших.

Другая группа исследователей во главе с Тимом Эвансом (Tim Evans) оценила эффективность финансирования отрасли за последние 20 лет. Ученые установили, что за этот период в мире увеличилось число диагностируемых случаев туберкулеза, а также объемы вакцинации населения. В то же время, после получения помощи ООН некоторые африканские страны резко снижали собственные расходы на здравоохранение, что в целом отрицательно сказалось на системе оказания медицинской помощи.

Руководствуясь результатами исследований, специалисты ВОЗ пришли к выводу, что необходимо реформировать систему международного финансирования. В свою очередь, по их оценкам, на это потребуется значительное количество средств, так как простое сокращение расходов может усугубить бедственное положение здравоохранения развивающихся стран.

med2.ru