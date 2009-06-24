Ликвидирован канал поставок кокаина в Украину

Сотрудники СБУ совместно с Госпогранслужбой и таможенниками перекрыли устойчивый канал поставок в Украину кокаина и других наркотических веществ из Польши, Германии и Нидерландов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник управления по борьбе с международным наркобизнесом управления «К» Анатолий ЗЕМЦОВ.

Он рассказал, что 16 июня в пункте пропуска «Тиса» Чопской таможни в автобусе международного сообщения была изъята партия кокаина. В частности пакет с наркотиком был спрятан среди товаров хозяйственного назначения, который водитель должен был передать лицу, встречавшему багаж на территории Украины, за что ему предусматривалось вознаграждение в сумме 60 евро. Пакет с 250 граммами кокаина был спрятан внутри электромясорубки. На следующий день во Львове была изъята еще одна посылка с аналогичным содержимым. В этом случае кокаин был спрятан внутри микроволновой печи. Таким образом всего в ходе операции было изъято более 500 граммов кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка составляет свыше 100 тыс. долларов. Наркотик предназначался для распространения в западных регионах Украины. Также установлено, что задержанный на протяжении последних лет лично получал посылки из Европы со спрятанными в них наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.