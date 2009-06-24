Собаки умеют "вынюхивать" осложнения диабета

Британский исследовательский центр начал обучать служебных собак распознавать по запаху опасное снижение уровня глюкозы в крови пациентов с диабетом.

Исследовательский центр выявления рака и биологических опасностей с помощью собак (Cancer and Bio-Detection Dogs research center) в Эйлсбери был основан пять лет назад ортопедом Джоном Хантом (John Hunt), который решил проверить разрозненные данные о способности собак распознавать различные заболевания. Первым подтвержденным случаем такой способности стала "собачья" диагностика рака мочевого пузыря по запаху мочи.

На мысль о подобной диагностике диабета исследователей навел Пол Джексон (Paul Jackson), сообщивший, что его пес Тинкер (Tinker) всегда предупреждает хозяина о развитии гипогликемии (снижения уровня глюкозы после чрезмерной дозы инсулина). Эти данные были подтверждены учеными из Университета королевы в Белфасте, опросившими 212 больных инсулинзависимым диабетом владельцев собак. Оказалось, что у 65 процентов из них животные при наступлении гипогликемии у хозяина начинают скулить, лаять или демонстрировать беспокойство каким-либо другим способом.

На основании этих данных сотрудники исследовательского центра приступили к целенаправленному обучению собак распознавать опасное снижение уровня глюкозы у диабетиков. В настоящее время центр располагает 17 животными на разных стадиях подготовки. По завершении обучения их планируется передать больным с инсулинзависимым диабетом.

Работы по диагностике злокачественных опухолей с помощью собак ведутся также в японском центре в Сирахаме. Способности лабрадора Мэрин, принадлежащей главному кинологу этого центра Юджи Сато (Yuji Satoh), к вынюхиванию рака считаются лучшими в мире. После того как собаке пришлось удалить матку, ее клонировали в Южной Корее. Четыре щенка-клона появились на свет 16 июня 2008 года.

novosti-n.mk.ua