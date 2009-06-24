Объятия избавят от стресса и депрессии

Объятия способны утешить и облегчить боль. Стресс, депрессия, хронические боли - от этих недугов можно избавиться не только с помощью лекарств, но и другими способами. Ученые доказали, что оздоравливающим действием обладает медитация, но недавно был найден еще более эффективный способ.

Специалисты из Швеции провели исследование и установили, что прекрасным лечебным действием обладают нежные объятия.

Во время объятий активизируется центр удовольствия мозга, при этом работа других систем, отвечающих за передачу в мозг информацию о боли или стрессе, замедляется. Тем самым человек быстрее успокаивается, и болевые спазмы проходят.

Эта теория позволяет объяснить, почему обычно плачущего или расстроенного человека жалеют, обнимая за плечи и прижимая к себе.

news.km.ru