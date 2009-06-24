Харьковщина: в коммуникационном колодце выявлен пакет со ртутью
11:40, 24 июня 2009Страна
0
Проведен механический сбор смеси
Вчера в 14.00 в городе Люботин Харьковской области на улице Рабочей, 19, при проведении технических работ в коммуникационном колодце связи был обнаружен полиэтиленовый пакет с ртутью.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В 15.00 бойцами Харьковского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС был проведен механический сбор смеси - 25 килограммов грунта с ртутью и демеркуризация места разлива.
Пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter