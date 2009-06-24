Медицинское обеспечение в учебных заведениях реформируют

Кабинет министров Украины до 1 сентября 2009 года должен предпринять необходимые меры по реформированию медицинского обеспечения в общеобразовательных учебных заведениях.

Об этом идет речь в указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, текст которого размещен на его официальном сайте.

Президент также обязал правительство предусматривать в проектах государственного бюджета Украины на 2010 и последующие годы субвенции из госбюджета местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для детско-юношеских спортивных школ.

Кабмин также должен проработать до 1 сентября 2009 года с участием Академии педагогических наук Украины, Академии медицинских наук Украины, ученых вопросы осуществления научно-исследовательских разработок по физическому воспитанию и возрастной физиологии, медицинских проблем физической культуры и спорта и тому подобное; изучить вопрос относительно создания Института физического воспитания и возрастной физиологии.

Правительство должно изучить до 1 июля 2009 года вопросы разработки программы о школьном спортивном зале на 2011-2015 годы.

Президент также поручил Министерству образования и науки Украины до 1 сентября 2009 года проработать вместе с Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта с участием физкультурно-спортивных обществ, национальных спортивных федераций по соответствующим видам спорта вопросы поэтапного внедрения в учебных заведениях занятий по физическому воспитанию по соответствующим секциям.

Кроме того, Минобразования должно изучить возможность учреждения в высших учебных заведениях именных стипендий для студентов, которые являются талантливыми спортсменами и достигли значительных успехов на международных студенческих соревнованиях, и по результатам изучения внести в установленном порядке соответствующие предложения.

Министерству здравоохранения Украины поручено проработать до 1 сентября 2009 года вопросы совершенствования существующей системы медицинского контроля и проведения обязательных профилактических медицинских осмотров (диспансеризации) учеников и студентов.

Указом также предусмотрено, что Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации должны разработать и утвердить до 1 сентября 2009 года в установленном порядке региональные программы «Спортивная площадка» на 2010-2014 года; проработать до 15 августа 2009 года вместе с органами местного самоуправления вопросы установления тарифов на коммунальные услуги для детско-юношеских спортивных школ на уровне тарифов для населения; предусматривать в проектах местных бюджетов на 2010 и последующие годы ассигнования для финансирования строительства и ремонта спортивных сооружений детско-юношеских спортивных школ, укомплектования их современным спортивным оборудованием и инвентарем, обеспечения надлежащего функционирования и проведения учебно-спортивной работы.