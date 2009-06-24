Дефицит цинка - причина мужского бесплодия

Дефицит цинка в организме мужчины ослабляет антиоксидантную защиту и является серьезным фактором риска в выделении свободных радикалов, ставя под угрозу механизм сборки ДНК и делая сперматозоиды очень восприимчивыми к повреждению в результате окислительных процессов, утверждают биологи факультета естественных наук университета в Мазандаране (University of Mazandaran), Иран, во главе с автором исследования Абасалт Хусейн-Заде Колагар (Abasalt Hosseinzadeh Colagar). Первыми под удар попадают мужчины с нарушенной семенной функцией и курильщики.

В рамках эксперимента были взяты образцы спермы у мужчин с нормальной способностью к оплодотворению (в группе было 17 курящих и 19 некурящих человек) и у добровольцев с нарушенной фертильностью (здесь насчитывалось 15 курильщиков и 21 некурящий). Далее биологи выдержали образцы спермы при комнатной температуре в течение 30 минут, а затем анализировали ее состав. Под микроскопом специалисты подсчитали общее количество сперматозоидов и процент здоровых и подвижных клеток семени. Затем образцы дополнительно центрифугировали в течение 10 минут. После этого надосадочную жидкость разбавили дистиллированной водой в 10 раз и измерили уровень цинка методом атомной абсорбционной спектроскопии.

В результате анализа было установлено, что мужчины с нормальной способностью к оплодотворению, как курящие, так и некурящие, демонстрировали значительно более высокий уровень цинка в плазме по сравнению с низкопродуктивными участниками эксперимента. А вот у мужчин с пониженной способностью к оплодотворению имело место существенное различие в содержании цинка между курящими и некурящими. Более того, в данном случае физиологи отметили, что чем выше было содержание цинка в сперме, тем больше в ней было подвижных и правильно сформированных сперматозоидов.

Снижение концентрации цинка в организме может привести к нарушению выработки спермы и, как следствие, к мужскому бесплодию. Мужчины с предпосылками к пониженной фертильности и курильщики более остро реагируют на дефицит цинка. Скорее всего, в его отсутствие возрастает степень негативного влияния свободных радикалов на организм мужчины, вызывая формирование спермы с нарушенными свойствами. Следует также отметить, что низкое содержание цинка в пище является значительным фактором риска возникновения идиопатического мужского бесплодия.

newsland.ru