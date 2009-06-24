Аппендицит будут определять по анализу мочи

Американские ученые разработали потенциальный способ обнаружения аппендицита по анализу мочи, который может стать наиболее простым и точным средством экспресс-диагностики этого распространенного заболевания.

Не распознанное вовремя воспаление червеобразного отростка слепой кишки представляет угрозу для жизни, в то же время существующие методы диагностики далеки от совершенства. Недавно полученные данные свидетельствуют о том, что примерно у 3-30 процентов детей с подозрением на это заболевание удаляют здоровый аппендикс, а до 45 процентов подвергаются операции уже после развития осложнений.

Для преодоления этой ситуации исследовательская группа из Детской больницы Бостона в штате Массачусетс занялась поиском биохимических маркеров аппендицита в моче пациентов. Исследовав образцы мочи шести больных и шести здоровых детей методом масс-спектрометрии, ученые обнаружили 57 соединений, характеризующих иммунную реакцию на острое воспаление.

Дальнейшее изучение 67 образцов сузило круг поиска до семи потенциальных маркеров. Наиболее точным из них оказался богатый лейцином альфа-2-гликопротеин (leucine-rich alpha-2-glycoprotein, LRG). По данным исследователей, концентрация этого белка в моче повышается пропорционально тяжести аппендицита.

Ученые признают, что дорогостоящая масс-спектрометрия не может широко применяться во всех больницах, однако не видят препятствий к разработке биохимической тест системы для определения уровня LRG в моче.

Тем не менее, перед внедрением анализа в клиническую практику необходимо доказать его информативность у взрослых пациентов, а также выяснить, насколько он специфичен для аппендицита.

medportal.ru