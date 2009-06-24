Стресс и вероятность развития болезни. Тест
Ученые классифицировали события
Негативное влияние стресса на организм человека таково, что, понервничав, мы может заболеть. Причем заболеть не только психически, но и физически. Самое ужасное, что стрессом для нас являются не только отрицательные события и тяжелые жизненные испытания, но и счастливые периоды нашей жизни.
В ХХ веке американские ученые создали классификацию жизненных событий в зависимости от силы их негативного влияния на организм человека. Сила пагубного влияния того или иного события исчисляется в баллах.
Смерть супруга или очень близкого родственника – 100
Смерть родственника (не самого близкого) – 63
Смерть друга - 37
Развод (официальный) – 73
Развод (неофициальный) – 65
Постоянные ссоры с супругом - 35
Примирение после крупной ссоры – 45
Постоянные ссоры с родственниками супруга - 29
Тюремное заключение – 63
Мелкое правонарушение, выплата штрафа - 11
Болезнь или травма – 53
Сексуальные проблемы – 39
Беременность – 40
Свадьба – 50
Появление нового члена семьи – 39
Взрослый ребенок начинает жить отдельно - 29
Увольнение с работы – 47
Реорганизация на работе – 39
Изменение профессиональной ориентации – 36
Переход в другую должность - 29
Выход на пенсию – 45
Начало или окончание учебы в ВУЗе - 26
Конфликтная ситуация на работе - 23
Изменение состояния здоровья кого-либо из членов семьи – 44
Потеря или устройство (после длительного перерыва) супруга на работу – 26
Изменений условий жизни – 25
Отказ от своих привычек – 24
Изменение графика работы – 20
Переезд на другую квартиру - 20
Изменение финансового положения – 38
Взятие ссуды – 31
Окончание выплаты ссуды – 30
Изменение условий проведения отпуска – 19
Отпуск – 13
Празднование Нового года - 12
Переход в другую веру – 19
Изменение режима сна – 16
Для того чтобы понять, какова вероятность того, что в самое ближайшее время вы можете заболеть каким-либо психическим или соматическим заболеванием, вспомните, какие события из перечисленных выше происходили в вашей жизни за последний год.
Если вы набрали 150 баллов, то вероятность болезни составляет 50%, если у вас 300 баллов – то 90%.
Конечно, даже набор ужасных 300 баллов не говорит о том, что вы обязательно заболеете, однако вам срочно нужно обратиться к психотерапевту и научиться с его помощью снимать стресс.