Стресс и вероятность развития болезни. Тест

Негативное влияние стресса на организм человека таково, что, понервничав, мы может заболеть. Причем заболеть не только психически, но и физически. Самое ужасное, что стрессом для нас являются не только отрицательные события и тяжелые жизненные испытания, но и счастливые периоды нашей жизни.

В ХХ веке американские ученые создали классификацию жизненных событий в зависимости от силы их негативного влияния на организм человека. Сила пагубного влияния того или иного события исчисляется в баллах.

Смерть супруга или очень близкого родственника – 100

Смерть родственника (не самого близкого) – 63

Смерть друга - 37

Развод (официальный) – 73

Развод (неофициальный) – 65

Постоянные ссоры с супругом - 35

Примирение после крупной ссоры – 45

Постоянные ссоры с родственниками супруга - 29

Тюремное заключение – 63

Мелкое правонарушение, выплата штрафа - 11

Болезнь или травма – 53

Сексуальные проблемы – 39

Беременность – 40

Свадьба – 50

Появление нового члена семьи – 39

Взрослый ребенок начинает жить отдельно - 29

Увольнение с работы – 47

Реорганизация на работе – 39

Изменение профессиональной ориентации – 36

Переход в другую должность - 29

Выход на пенсию – 45

Начало или окончание учебы в ВУЗе - 26

Конфликтная ситуация на работе - 23

Изменение состояния здоровья кого-либо из членов семьи – 44

Потеря или устройство (после длительного перерыва) супруга на работу – 26

Изменений условий жизни – 25

Отказ от своих привычек – 24

Изменение графика работы – 20

Переезд на другую квартиру - 20

Изменение финансового положения – 38

Взятие ссуды – 31

Окончание выплаты ссуды – 30

Изменение условий проведения отпуска – 19

Отпуск – 13

Празднование Нового года - 12

Переход в другую веру – 19

Изменение режима сна – 16

Для того чтобы понять, какова вероятность того, что в самое ближайшее время вы можете заболеть каким-либо психическим или соматическим заболеванием, вспомните, какие события из перечисленных выше происходили в вашей жизни за последний год.

Если вы набрали 150 баллов, то вероятность болезни составляет 50%, если у вас 300 баллов – то 90%.

Конечно, даже набор ужасных 300 баллов не говорит о том, что вы обязательно заболеете, однако вам срочно нужно обратиться к психотерапевту и научиться с его помощью снимать стресс.

psyhotests.ru