Как наши эмоции связаны с физической болью?

Большинство экспертов по работе с телом, безусловно, согласны с тем, что напряжение и боль, в основном, связаны с движениями (либо наоборот с недостатком двигательной активности). Но становится все больше практикующих специалистов, выделяющих эмоциональный стресс в качестве еще одного фактора. Вот что области напряжения в нашем теле могут нам об этом рассказать.

Шея

Шея работает на два фронта: с одной стороны, обеспечивает прием необходимых для жизни продуктов, воды и воздуха, а с другой — отвечает за истечение эмоций, чувств и мыслей посредством голоса. Напряжение в этой области может означать неприятие и сопротивление чуждым образам мысли.

Плечи

На плечах мы несем груз ответственности, будь то работа, семья или платежи по кредитам. Отсюда исходит творческая энергия, перетекая в руки и проявляя себя в продуктах вашей деятельности. Напряженные плечи могут сигнализировать о сопротивлении ответственности или давлению, оказываемому на вас извне.

Верх спины

В этой области, расположенной с обратной стороны от сердца, откладываются подавленные эмоции гнева, обиды, вины и стыда.

Середина спины

Этот отдел позволяет телу сгибаться и двигаться, отражая способность личности к психологической и эмоциональной гибкости. Зажатость в среднем отделе спины может означать внутреннюю закрытость, привычку держаться за страх или невозможность отдаться жизненному потоку.

Низ спины

Эта часть тела поддерживает вес важных органов, поэтому ее связывают с идеями выживания, безопасности и независимости. Если вы чувствуете неуверенность в своих силах или невозможность соответствовать ожиданиям других людей, то это давление может проявить себя в нижней части спины.

Ягодицы

Несмотря на кажущуюся мягкость, ягодицы — зачастую самые зажатые мышцы тела. Их область организма соответствует облегчению и удалению ненужного, так что все проблемы, связанные с управлением, контролем и властью сконцентрированы здесь.

Подколенные сухожилия

Напряжение в этой области связано с неразрешенными конфликтами из прошлого (например, с детскими травмами) и с проблемами в сексуальной сфере.

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