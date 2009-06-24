В Беларуси заморозят цены на лекарства

Меморандум по сдерживанию цен на лекарства подписали Министерство здравоохранение Беларуси и фармпроизводители. К меморандуму присоединились около 60 субъектов хозяйствования - производители медпрепаратов и их официальные дистрибьюторы в Беларуси.

"Мы договорились, что на один год замораживаем цены на лекарства. Цена будет фиксированная, и ситуация изменится лишь в том случае, если будет меняться курс доллара или евро", - сообщил министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко.

Помимо этого достигнуто соглашение между Минздравом и держателями лицензий на фармацевтическую деятельность в Беларуси, осуществляющими розничную и оптовую торговлю, о снижении оптовой и розничной надбавки на лекарственные средства.

По словам Василия Жарко, если в течение года удастся сохранить эти гарантии, можно будет сказать, что Минздрав достиг существенного успеха в решении вопроса о должном лекарственном обеспечении граждан Беларуси.

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