Отсутствие физической активности доводит до диабета

Большинство здоровых 20-летних людей не задумываются о том, что в среднем возрасте они рискуют получить диабет. Чтобы в будущем не столкнуться с хроническим заболеванием, многим молодым людям нужно уже сейчас обратить внимание на свой образ жизни.

Медики Northwestern University /США/ обнаружили, что молодые взрослые от 18 до 30 лет с низким уровнем физической активности в 2-3 раза чаще развивают ранний диабет. Таким образом, пассивный образ жизни в молодости создаёт условия для серьёзного диагноза, а индекс массы тела в возрасте 20-25 лет определяет вероятность быстрого развития диабета, утверждают физиотерапевты. Врачи подчеркивают важность не только регулярной физической деятельности смолоду, но и поддержания здорового веса за счёт сбалансированного рациона питания.

Медики впервые провели долгосрочное 20-летнее исследование, начатое в 1984 году и включавшее свыше 6 тыс. человек, чтобы определить точную связь между занятиями физическими упражнениями, весом и вероятностью сахарного диабета. Диабет развивается в течение длительного периода времени, поэтому клиницисты смогли выявить ясную ассоциацию между факторами образа жизни и риском болезни. Уровни сахара в крови участников контролировались ежегодно. Согласно полученным результатам, низкие показатели физической активности в юности способствуют стремительному развитию диабета в среднем возрасте, равно как и неправильное питание.

ami-tass.ru