Создан новый перспективный метод борьбы с ВИЧ

Группа исследователей из Канады и США выяснила, почему лечение антиретровирусными препаратами (высокоактивная антиретровирусная терапия) может лишь замедлить прогрессию ВИЧ-инфекции, но не остановить ее, сообщает издание Nature Medicine.

"Существующие методики лечения позволяют специалистам контролировать и ограничивать распространение вируса, - отмечает ведущий автор исследования Рафик-Пьер Секали из Монреальского университета. - К сожалению, окончательно победить болезнь не удается. Она, как вода на дне стакана, сохраняется в организме пациента".

Известно, что ВИЧ заражает прежде всего клетки иммунной системы (Т-лимфоциты, макрофаги, дендритные клетки). Как определили ученые, выживать вирусу позволяют два подвида Т-клеток памяти, которые хранят информацию о ранее действовавших антигенах и формируют так называемый вторичный иммунный ответ. Авторам также удалось прояснить механизм восполнения количества "инфицированных" клеток указанного типа. Оказалось, что в этом случае репродукция вируса идет по нестандартному пути, затрагивая процесс деления клеток.

"По нашему мнению, навсегда избавиться от ВИЧ пациент сможет в том случае, если врачи назначат ему сразу два курса лечения, - говорит Секали. - Первый, традиционный, будет сдерживать репликацию вируса, а второй необходим для того, чтобы предотвращать деление зараженных Т-клеток памяти. Если лечение продолжать достаточно долго, следов вируса в организме, вероятно, не останется". В скором времени авторы планируют приступить к практическому тестированию разработанного метода на животных.

compulenta.ru