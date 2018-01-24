Зимой кожа лица стареет значительно быстрее - косметологи

Американские косметологи подчеркивают, что зимой кожа лица стареет значительно быстрее, чем в теплое время года, пишет ТСН.

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Больше всего от этого страдают люди, которые живут в районах с резкими перепадами температуры. Мороз делает кожу лица более чувствительной и грубой, а также лишает способности быстрой регенерации. Как следствие – шелушение, сухость и покраснение.

К тому же понижение температуры воздуха влияет на работу кровеносных сосудов кожи. На морозе они резко расширяются, пытаясь согреть организм. Зато такие частые перепады ухудшают кровообращение и обмен веществ, и иногда приводят к образованию на коже сосудистых звездочек, которые могут остаться на всю жизнь.

Чтобы избежать таких негативных последствий, увлажняйте кожу в течение дня, но не меньше, чем за час до выхода на улицу. Выбирайте кремы для лица более густой и жирной текстуры с питательными и защитными функциями. Умывайтесь прохладной водой и воздержитесь от горячих ванн и саун. Такие резкие изменения температур еще больше сушат и раздражают кожу.