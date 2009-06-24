В курином мясе избыток антибиотиков, в семечках - кадмий

Безопасность российских продуктов питания - миф, созданный руководством страны, чтобы поддержать инвестиции в сельское хозяйство. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола в Балтийском информационном агентстве (БИА).

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. У наших аграриев нет денег на удобрения, поэтому мы получаем экологически чистую продукцию», - заявил председатель совета Санкт-Петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Он сообщил, что на генно-модифицированную продукцию (ГМП) у производителей денег тоже нет. В большинство импортируемых в Россию продуктов такие ингредиенты входят, в то время как, например, Австрия запретила ввоз в страну ГМП.

Однако не все так просто. Отсутствие денег у аграриев зачастую выходит боком потребителям. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин привел в пример отечественных птицеводов.

«Электричество и отопление стоят дорого, поэтому кур колют антибиотиками», - рассказал эксперт. По его словам, цыпленок живет 45 дней, прежде чем его забьют на мясо. Антибиотики позволяют птице протянуть эти полтора месяца в холодном помещении. Кроме того, в ход идут самые дешевые корма, что также не лучшим образом сказывается на качестве и безопасности мяса.

Его слова подтверждает и главный редактор журнала «Спрос» Ирина Виноградова. Она привела результаты независимой экспертизы пяти образцов филе окуня из московского магазина. Только один - импортный - образец прошел первый этап экспертизы, остальные четыре - отечественные - оказались вообще не окунем, а разными видами более дешевой рыбы.

При этом выводы независимых экспертов зачастую расходятся с данными Росстандарта. Так, по словам Виноградовой, у ведомства нет никаких претензий к российским семечкам. В то же время эксперты в 16 из 16 образцов «народного лакомства» обнаружили превышение предельно допустимой концентрации кадмия.

Стоит отметить, что длительный избыток кадмия в организме нарушает работу почек, приводит к поражению печени, остеопорозу, гипертонии и ряду других болезней. Российские санитарные правила и нормы относят кадмий ко второму классу опасности - «высокоопасные вещества».

Такая работа контролирующих органов не только расслабляет отечественных производителей, но и дает «зеленый свет» предприимчивым иностранцам. Зарубежные компании давно перешли на «двойные стандарты»: в своей стране производят продукты одного качества, а в России по лицензии выдают совсем другое.

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