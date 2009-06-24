Отпуск - биологическая потребность для женщины

Хотя лето - это время отдыха, солнца и тепла, большинство женщин обычно не позволяют себе оторваться от повседневных дел и устроить перерыв в каждодневных заботах. Вместо того чтобы направить освободившуюся от зимней рутины (школа, детский сад, простуды и т. д.) энергию на свои интересы и желания, женщины начинают депрессовать. Именно в этот период психологи советуют перенаправить энергию с заботы об окружающих на заботу о себе. Такой прием помогает предотвратить внутреннюю эмоциональную борьбу, которая возникает у женщины с вдруг освободившимся временем.

Жаклин Дэйвз (Jacqueline Dawes), основатель и владелец организации Brookhaven Retreat, деятельность которой направлена на всестороннюю поддержку женщин, говорит, что женщины должны планировать распорядок дня так, чтобы больше сосредоточиться на своих собственных потребностях и обязательно находить свободное время для себя любимых.

«Я недавно встречалась с женщинами, которым требовалось лечение после эмоционального расстройства. Все они никак не решались на время оставить ежедневные семейные обязанности, - сказала Дэйвз. - Как бы то ни было, должен соблюдаться здоровый баланс между заботой о себе и о семье».

Исследования показывают, что глубокие эмоциональные расстройства вызываются стрессом, женщины подвержены такому воздействию больше мужчин. Они испытывают беспокойство от любой мелочи: все ли в порядке дома, как работают приборы и сантехника, в каком состоянии находятся финансы и правильно ли прилагаются и направляются общие семейные усилия. Когда внутренний конфликт достигает апогея, организм отказывается работать должным образом, и тогда возникает нервный срыв или болезнь.

«Если женщина создает вокруг себя атмосферу, в которой она чувствует себя здоровой, спокойной и расслабленной, то она более эффективно и с удовольствием может заботиться и о себе, и о семье, - говорит Дэйвз. - У женщина должна быть возможность отвлечься от своих ежедневных обязанностей. Ей необходимо свое собственное свободное время для предотвращения предпосылок нервного срыва».

Исходя из понимания сложности ситуации психологи разработали несколько рекомендаций. Всем женщинам во избежании стресса летом рекомендуется: спасайте себя выездами на выходные за пределы родных стен; старайтесь обедать вне дома; обязательно балуйте себя маникюром, педикюром или массажем, летом необходимо выглядеть красиво; вовлекайте членов семьи и друзей в различные повседневные дела. Например, сходите вместе в магазин за продуктами; посадите на даче все, что вам нравится; сходите поплавать, погулять или побегать; приготовьте специально для себя лимонад из свежевыжатых соков и не торопясь потягивайте его. Часто получается так, что период расцвета для женщины проходит незаметно, под ворохом обязанностей и дел. И только потом, оглядываясь назад, мы осознаем, что все могло быть и по-другому.

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