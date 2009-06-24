Чем опасно метро

Чрезмерный шум - растущая проблема для населения крупных городов. Специалисты Университета Вашингтона и Колумбийского университета /США/ установили, что грохот от движения поездов в метро не только неприятен для слуха, но и потенциально опасен для него. Исследование показало, что высокие уровни шума в городской подземке увеличивают риск повреждения и потери слуха. Необратимая потеря слуха затрагивает здоровье более 30 млн. человек во всём мире, и ежедневные поездки в метро могут быть ответственны за столь высокие показатели, считают медики.

С помощью чувствительных к признакам шума дозиметров эксперты провели сотни измерений уровней шума на платформах и станциях общественного транспорта Нью-Йорка, включая автобусы, пригородные железные дороги, метро, трамваи и паромы. Было зафиксировано, что метро имеет самые высокие показатели шума – 80,4 децибела. На втором месте по негативному воздействию на слух оказались пригородные поезда, а затем трамваи. Хуже всего приходится нашим ушам на платформах метро и на автобусных остановках – в таких местах уровни шума достигают 102 децибелов, тогда как ежедневное воздействие шумов на слух не должно превышать 70 дБ за 24 часа. Для сравнения, звук от выстрела оружия имеет 140 дБ, обычный разговор - 60-70 дБ, а шёпот - 30 дБ. По словам отоларингологов, если ежедневно находиться на платформе метро всего две минуты, завышенные уровни шума могут привести к частичной или даже полной потере слуха. Другие виды общественного транспорта также представляют угрозу для слуха.

Как правило большинство людей не обращает внимания на чрезмерный шум при посещении концертов, мотора мотоцикла или обычного прослушивания МР3-плеера, но врачи предупреждают, что при регулярном воздействии громкие уровни звука способствуют не только ущербу слуховых функций, но и гипертонии, сердечным нарушениям, сбоям в режиме сна, дисбалансу гормонов стресса и отрицательно сказываются на навыках обучения среди детей.

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